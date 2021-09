unacanzonealgiorno: 16 anni fa moriva Sergio Endrigo. Ecco la sua “Lontano dagli occhi”

GROSSETO – 16 anni fa moriva Sergio Endrigo.

Nella sua lunga carriera, Endrigo ha vinto il Festival di Sanremo 1968 con Canzone per te, è arrivato secondo nel 1969 con Lontano dagli occhi e terzo nel 1970 con L’arca di Noè. Ha anche collaborato con scrittori e poeti come Gianni Rodari, Pier Paolo Pasolini, Vinícius de Moraes e Giuseppe Ungaretti e con musicisti come Toquinho e Luis Bacalov.

Nel 1996 vince, insieme a Luis Bacalov, l’Oscar alla migliore colonna sonora per il film Il postino, ma il premio gli verrà riconosciuto ufficialmente solo nel 2013, 8 anni dopo la sua morte.

Oggi lo ricordiamo con la sua Lontano dagli occhi. Il 45 giri Lontano dagli occhi/San Firmino è stato pubblicato nel 1969. Entrambi i brani sono scritti da Sergio Bardotti e musicati da Endrigo e Bacalov, editi dalle edizioni musicali Usignolo ed arrangiati da Giancarlo Chiaramello.

Come detto, Lontano dagli occhi fu presentata al a Sanremo da Endrigo in doppia esecuzione con Mary Hopkin; ottenne il secondo posto al festival e raggiunse il 18esimo posto nella classifica delle vendite

TESTO

Che cos’è?

C’è nell’aria qualcosa di freddo

Che inverno non è.

Che cos’è?

Questa sera i bambini per strada

non giocano più.

Non so perché

l’allegria degli amici di sempre

non mi diverte più. Uno mi ha detto che

lontano dagli occhi,

lontano dal cuore,

e tu sei lontana,

lontana da me.

Per uno che torna

e ti porta una rosa,

mille si sono scordati di te.

Lontano dagli occhi,

lontano dal cuore,

e tu sei lontana,

lontana da me.

Ora so

che cos’è questo amaro sapore

che resta di te,

quando tu

sei lontana e non so dove sei, cosa fai, dove vai.

E so perché

non so più immaginare il sorriso

che c’è negli occhi tuoi

quando non sei

con me.

Lontano dagli occhi,

lontano dal cuore,

e tu sei lontana,

lontana da me.

Per uno che torna

e ti porta una rosa,

mille si sono scordati di te.

Lontano dagli occhi,

lontano dal cuore,

e tu sei lontana,

lontana da me.

Per uno che torna

e ti porta una rosa,

mille si sono scordati di te.

Lontano dagli occhi,

lontano dal cuore,

e tu sei lontana,

lontana da me.

Fonte: Wikipedia

