L’almanacco del Giunco: il 7 settembre Garibaldi entra a Napoli e Khruščёv diventa capo del Soviet

GROSSETO – Martedì 7 settembre, santa Regina martire, il sole sorge alle 6.47 e tramonta alle 19.37. Accadeva oggi:

70 – Tito, figlio dell’Imperatore romano Vespasiano, occupa la città di Gerusalemme.

355 – Ursicino, generale dell’imperatore romano Costanzo II, pone fine all’usurpazione di Claudio Silvano.

1191 – Terza Crociata: Battaglia di Arsuf – Riccardo I d’Inghilterra sconfigge Saladino ad Arsuf.

1303 – Viene dato lo schiaffo di Anagni a papa Bonifacio VIII.

1533 – Anna Bolena, regina d’Inghilterra, dà alla luce la futura Elisabetta I.

1539 – Guru Angad Dev diventa il secondo Guru dei Sikh.

1706 – Ha termine l’Assedio di Torino: decisiva risulta la vittoria dell’esercito piemontese che sconfigge le forze di Luigi XIV.

1776 – Primo attacco sottomarino della storia. Il sommergibile statunitense Turtle tenta di fissare una bomba alla chiglia dell’ammiraglia britannica Eagle, dell’ammiraglio Richard Howe, nel Porto di New York.

1812 – Guerre napoleoniche: Battaglia di Borodino – Napoleone Bonaparte sconfigge l’esercito russo di Alessandro I nei pressi del villaggio di Borodino.

1818 – Jean-Baptiste Jules Bernadotte (Carlo XIV di Svezia) viene incoronato anche re di Norvegia a Trondheim con il nome di Carlo III.

1822 – Il Brasile dichiara l’indipendenza dal Portogallo.

1860 – Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l’Esercito dei mille.

1864 – Guerra di secessione americana: Atlanta (Georgia) viene evacuata su ordine del generale unionista William Tecumseh Sherman.

1893 – Nasce a Genova il Genoa Cricket and Football Club, secondo alcune fonti, la più antica società calcistica in Italia.

1901 – Finisce ufficialmente in Cina la ribellione dei Boxer, con la firma del protocollo dei Boxer.

1911 – Il poeta francese Guillaume Apollinaire viene arrestato e imprigionato poiché sospettato di aver rubato la Monna Lisa dal Museo del Louvre.

1938 – In Italia viene promulgato il Regio decreto n. 1381 – Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri.

1940 – Seconda guerra mondiale: infuria la battaglia d’Inghilterra: la Germania nazista inizia a tempestare di bombe Londra. È la prima di 57 notti consecutive di bombardamenti aerei sulla capitale britannica.

1953 – Nikita Khruščёv diventa capo del comitato centrale dei Soviet.

1955 – Disordini di Istanbul: pogrom orchestrato dal Partito democratico del primo ministro turco Adnan Menderes e dal Partito “Cipro è turca”. Una folla turca, precedentemente trasportata in città in camion, assalta la comunità greca di Istanbul per varie ore. 32 tra mutilati, feriti e donne stuprate, tra 13 e 16 morti durante e dopo il pogrom a causa delle bastonate e degli incendi intenzionalmente appiccati. Gravi danni alle proprietà greche.

1965 – Guerra del Vietnam: Come continuazione dell’Operazione Starlight effettuata ad agosto, i Marines statunitensi e le forze del Vietnam del Sud iniziano l’Operazione Pirahna, sulla penisola di Batangan, 37 km a sud della base navale di Chu Lai.

1977 – Vengono firmati dei trattati tra Panama e gli Stati Uniti sullo status del Canale di Panama. Gli USA concordano nel trasferire il controllo del canale a Panama, alla fine del XX secolo.

1979

– Debutto del canale televisivo statunitense di sport e intrattenimento Espn;

– La Chrysler Corporation chiede al governo degli Stati Uniti 1 miliardo di dollari per evitare la bancarotta.

1986 – Desmond Tutu diventa il primo nero a guidare la Chiesa anglicana in Sudafrica.

1987 – A Copenaghen viene ratificato un accordo multilaterale tra 13 paesi europei per la diffusione del Gsm.

1988 – Abdul Ahad Mohmand, il primo afgano nello spazio, rientra a terra a bordo della navetta sovietica Soyuz TM-5, dopo nove giorni passati sulla Stazione spaziale Mir.

1997 – Primo volo di prova dell’F/A-22 Raptor.

2011 – In un incidente aereo avvenuto poco dopo il decollo a Jaroslavl’ tutti i componenti della squadra di hockey su ghiaccio locale trovano la morte.

