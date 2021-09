CAPALBIO – Due appartamenti evacuati ieri sera con gli occupanti trasferiti in hotel, e altre famiglie che hanno dovuto dormire nella sala consiliare. Brucia ancora l’incendio che da ieri ha devastato un oliveto e un bosco vicino al cimitero di Capalbio, in località Poggio del leccio.

«Ce la siamo vista brutta – afferma Gianfranco Chelini che ha seguito la situazione – c’è un danno ambientale, e meno male che il vento non ha girato».

Volontari, Vigili del fuoco e personale della Regione stanno lavorando incessantemente da ore. «Sul posto – afferma il presidente Eugenio Giani che pubblica anche una foto notturna – due elicotteri regionali e numerose squadre di volontariato e dei Vigili del Fuoco. A causa del forte vento l’incendio si è riattivato, in arrivo squadre in supporto due elicotteri e un Canadair. In via precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni».

