Il podcast del 7 settembre – ASCOLTA

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 7 settembre 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 303 su 19.300 test di cui 7.571 tamponi molecolari e 11.729 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,57% (5,3% sulle prime diagnosi). Numeri confortanti che dimostrano come si sia stabilizzata l'evoluzione del virus.

Intanto ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 33. In totale in Maremma ad oggi le persone positive in carico sono 527 mentre sono 481 quelle in quarantena per contatto stretto.

C'è un ricovero in più: all'ospedale Misericordia di Grosseto ci sono quattro pazienti in terapia intensiva e 21 nel reparto di degenza Covid. I ricoverati totali sono 25.

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 135mila persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 161 mila le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 4.946.000 dosi.

Voltiamo pagina. La cronaca. Un grosso incendio da ieri pomeriggio sta interessando la zona di Capalbio. Nella notte sono state evacuate anche alcune famiglie che sono state ospitate in hotel e nella sala consiliare del comune. Il rogo si è sviluppato nella zona di poggio al Leccio. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri del servizio antincendio della Regione Toscana e un canadair.

