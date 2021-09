Hip hop e yoga, al via i corsi. Ecco tutte le novità della Nippon Bu-Do

GAVORRANO – Dopo il riavvio dei corsi di Judo già attivi presso la sede della Nippon Bu-Do dal 27 settembre riprendono anche altre attività della Asd mineraria.

Sarà l’insegnante Elena Liparoto a guidare i corsi di Hip hop con lo stesso entusiasmo di quando era un’allieva promettente della stessa scuola, sotto la guida attenta della presidente Daniela Contessa. La prima settimana è di prova gratuita.

Ecco gli orari:

Lunedì e mercoledì (Sala piccola)

16:30 – 17.15 nuovo corso Baby dance (dai 3 ai 5 anni)

17.30 – 18.30 corso Baby hip hop di primo approccio all’hip hop

Martedì e giovedì (Sala grande)

15.30-16.30 intermedio hip hop hop

16.45-17.45 principianti hip hop (ex propedeutico e ex baby hip hop)

18.00-19.00 lol hip hop

C’è anche una novità quest’anno. Infatti l’Asd si arricchisce di una nuova collaborazione avviando corsi di yoga con l’insegnante Francesca D’Errico.

Francesca d’Errico pratica Ashtanga Yoga dal 1998. Ha studiato con i più noti maestri internazionali, da John Scott ed Hamish Hendry a Londra (dove ha vissuto 10 anni), a Sharon Gannon ed Eddie Stern a New York. Si è certificata all’insegnamento presso la British Wheel of Yoga e la Yoga Alliance, ed ha studiato in India, a Mysore, presso Saraswathi e Sharath Jois, eredi del fondatore del metodo. È autrice del libro “Tracce di Yoga”, pubblicato nel 2017, responsabile della traduzione di numerosi testi dedicati allo Yoga per la casa editrice OM Edizioni, e da anni si occupa di divulgazione attraverso il suo blog www.theyogablog.it tra i più seguiti in Italia.

L’Ashtanga Yoga è un metodo tradizionale (i più recenti studi collocano la sua nascita nell’India pre-medievale), sviluppato nel XX secolo dai Maestri Krishnamacharya e Pattabhi Jois. Noto per la sua notevole dinamicità, e per lo sviluppo di forza, flessibilità ed equilibrio mentale, è suddiviso in sequenze fisse dalle forti caratteristiche terapeutiche: non a caso la Prima Serie viene riconosciuta come “Yoga Chikitsa” (Yoga Terapia in sanscrito).

Prima settimana di corsi dal 27/9 con due lezioni gratuite: martedì dalle 18.15 alle 19.30 e il giovedì dalle 14 alle 15.30, a seguire gli orari si adatteranno secondo le richieste degli iscritti.

Per informazioni ed iscrizioni: pagina Facebook oppure telefonare al numero 328 866 9527.