CAPALBIO – Aggiornamento ore 14.42 – Sono rientrate nelle loro abitazioni le persone – tre residenti di una casa isolata e circa trenta ospiti di un villaggio turistico – che, precauzionalmente, erano state evacuate a seguito dell’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di Capalbio.

Dopo l’intervento nella prima mattinata di tre elicotteri regionali e di un Canadair, ora rientrati alle rispettive basi, stanno intanto proseguendo le attività di bonifica da parte delle squadre antincendi boschivi.

E’ di circa 18 ettari, al momento, la stima della superficie percorsa dalle fiamme, tra uliveti e macchia mediterranea.

News ore 14.30 – «Per fortuna l’incendio che ha colpito il nostro territorio, deturpandolo e mettendo in pericoloso la vita dei cittadini, è stato definitivamente domato» a scriverlo l’amministrazione comunale capalbiese. «Non sappiamo ancora se è di origine dolosa o meno, ma è partito in una zona piena di sterpaglie che in poco tempo ha permesso la diffusione delle fiamme».

«In un primo momento credevamo di averlo domato, ma nella tarda serata di ieri ha invece ripreso estendendosi fino alle abitazioni dove, con l’aiuto dei volontari e delle forze dell’ordine intervenute, siamo riusciti ad evacuare ieri notte tre persone e stamani poco meno di venti. Alcuni membri della nostra giunta sono intervenuti in prima persona per tutta la notte, anche perché veder bruciare il proprio territorio, che cerchiamo di curare anche sotto tutti i punti di vista compreso quello ambientale, è uno spettacolo orribile».

«Proprio per questo vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che sono intervenuti: dai Vigili del fuoco, che hanno gestito l’emergenza, ai volontari, e alle forze dell’ordine passando per i cittadini che ci hanno aiutato e supportato anche solo nel darci informazioni che ci hanno permesso di intervenire prima».