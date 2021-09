Coronavirus: 303 nuovi positivi in Toscana, cinque milioni di vaccini somministrati

GROSSETO – Sono 303 i nuovi positivi in Toscana, come comunica il presidente della Regione Eugenio Giani nella sua consueta anticipazione. 303 positivi su 19.300 test di cui 7.571 tamponi molecolari e 11.729 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,57% (5,3% sulle prime diagnosi).

I nuovi positivi sono così distribuiti: due a Monterotondo Marittimo, due ad Arcidosso, uno a Mancinao, a Gavorrano e Roccastrada, quattro a Grosseto.

«Quasi 5 milioni i vaccini somministrati. Continua l’accesso libero in questi centri vaccinali per chi ancora non ha ricevuto la prima dose» afferma Giani.