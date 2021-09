GROSSETO – Un blitz, all’alba di ieri mattina, nel complesso residenziale i Crespi, da tempo rifugio di senza tetto e stranieri irregolari. Il Nucleo operativo sicurezza della Polizia municipale ieri mattina ha fatto irruzione nel fabbricato abbandonato a Grosseto sud.

«All’interno della struttura sono stati trovati sette stranieri, sei dei quali privi del permesso di soggiorno: questi sono stati sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici negli uffici del Comando al fine di accertarne l’identità» affermano dal Comune.

«Dagli accertamenti è emerso che cinque di loro risultavano irregolari in base alla normativa sull’immigrazione, per loro sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio dello Stato. Per tutti è invece scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria per l’occupazione abusiva dell’edificio». L’intervento si è reso necessario viste le ripetute segnalazioni arrivate dai residenti.