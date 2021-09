amministrative2021, domenica arriva Fratoianni in Maremma

GROSSETO – L’onorevole Nicola Fratoianni in Maremma domenica 12 settembre.

Il segretario di Sinistra Italiana sarà da prima a Grosseto alle ore 16,30 in piazza Dante davanti alla libreria Palomar per portare il suo sostegno al candidato Sindaco Leonardo Culicchi e la lista Grosseto città Aperta per poi recarsi a Orbetello presso I Pescatori verso le 19.30 per un’iniziativa e cena elettorale con la candidata sindaca della lista Alternativa Orbetello Paola Della Santina.

In entrambi le occasioni i cittadini potranno sottoscrivere la proposta di legge che Sinistra Italiana sta promuovendo cioè la next genereration tax: la tassa sui grandi patrimoni.

La Next Generation Tax è l’unica proposta di tassazione sulle grandi ricchezze che in realtà elimina due tasse: l’IMU sulla seconda casa e l’imposta di bollo sui conti correnti.

La Next Generation Tax è l’unica proposta che guarda al futuro del Paese: perché con i proventi della tassazione sulle grandissime ricchezze si potranno fare i più grandi investimenti pubblici sul futuro che l’Italia abbia mai conosciuto. Ovvero garantire le migliori opportunità alle giovani generazioni, attraverso gli asili nido pubblici gratuiti, la formazione gratuita dalla culla all’università, i libri di testo gratuiti e il trasporto pubblico locale gratuito per i pendolari.

Per info si può scrivere all’indirizzo mail: sinistraitalianagrosseto@gmail.com