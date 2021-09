Alternativa Orbetello in visita alla onlus “Oltre lo sguardo”

ORBETELLO – “Ascoltare i bisogni dei cittadini , di tutte le persone , confrontarci con “la pancia” della nostra città è uno dei nostri obiettivi primari”.

Queste le parole della candidata Sindaca di Alternativa Orbetello Paola Della Santina dopo la visita di questa mattina presso la Onlus Oltre lo Sguardo.

“Stamattina abbiamo conosciuto la storia della Onlus Oltre lo Sguardo che da un anno si è trasferita ad Orbetello per dare vita a progetti di autonomia e residenzialita’/di vita adulta per le persone con disabilità del nostro territorio . Siamo consapevoli che il nostro impegno da amministratori e da cittadini dovrà essere rivolto a implementare e rafforzare questi progetti per il durante e dopo di noi delle persone con disabilità e al benessere di tutte le persone che vivono bisogni speciali dagli anziani, ai minori fragili, alle donne vittime di violenza , alle persone psichiatriche e che sviluppano dipendenze.

Un doveroso ringraziamento ad Elena Improta per averci “aperto la Casa Di Mario” ad un confronto leale per il bene della comunità “