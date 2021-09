Al Madonnino arriva il presidente nazionale di Confagricoltura per parlare di Pac

GROSSETO – “Finalmente torniamo parlare di agricoltura e di Pac, una questione fondamentale per il suo futuro”. Così il presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi, la cui associazione è stata tra i promotori delle iniziative a corollario della anteprima Madonnino, abbinata alla edizione 2021 del Game Fair.

“Dopo due anni di pandemia – spiega Tocchi -, e il settore agricolo andato in sofferenza come altri, con questo evento fieristico abbiamo ritenuto giusto mettere i contenuti, dai quali ripartire e tra questi trova spazio in primo piano la revisione della Pac 2023/2027. Sarà il nostro presidente nazionale Massimiliano Giansanti, uno dei relatori più qualificati di questo convegno, ad analizzare e raccontare la nuova politica agricola comune per la quale già entro la fine del 2021 gli Stati membri dovranno inviare alla Commissione europea i programmi strategici nazionali”.

“Una novità assoluta questa, in quanto dovranno contenere sia le scelte sui pagamenti diretti, sia i programmi di sviluppo rurale a livello regionale. Quindi c’è molto da fare e in tempi stretti – sottolinea il presidente di Confagricoltura Grosseto -, poiché la Pac dovrà essere integrata con i progetti di investimento del Recovery Plan. Ecco perché un incontro come questo è di fondamentale importanza per tutti gli operatori e gli imprenditori del settore primario”.

Appuntamento dunque per venerdì prossimo, 10 settembre, alle ore 16,30, presso lo stand di Confagricoltura, nell’area Fieristica de Il Madonnino, nel contesto dell’anteprima dedicato a questo evento, con la Pac 2023/2027 e le sue prospettive.