Mensa e trasporto scolastici: domande per esenzione o riduzione tariffe entro 10 settembre

MAGLIANO IN TOSCANA – Entro il 10 settembre chi ha diritto all’esenzione o alla riduzione dal pagamento delle tariffe dei servizi scolastici nel Comune di Magliano in Toscana dovrà presentare domanda. Lo ricordano il sindaco Diego Cinelli e la vice, assessore all’istruzione Mirella Pastorelli.

“Sul sito del Comune – afferma Pastorelli- può essere scaricato l’apposito modulo e l’indirizzo mail cui andrà inviato. Dovrà essere indicato se il servizio di cui si ha diritto all’esenzione e alla riduzione è quello mensa, quello trasporto o entrambi. Dovranno essere allegati l’attestazione Isee valida, copia del documento di identità, la eventuale certificazione per persone con condizione di disabilità o la eventuale relazione del servizio sociale che attestano le sopraggiunte condizioni di disagio socio/economico. Ci raccomandiamo a rispettare la tempistica per il deposito della domanda che è inderogabile”.

“Come Comune – afferma il sindaco Diego Cinelli- possiamo far leva sulle tariffe mensa e trasporto per dare sollievo alla famiglie in difficoltà, contiamo che gli aventi diritto usufruiscano di questa opportunità che viene concessa”.

Per maggiori informazioni possono essere contattati i numeri 0564-593440 o 0564-593431.