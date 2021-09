Le ragazze della Gea pronte al debutto in campionato: si giocherà in casa del Lucca

GROSSETO – La formazione di serie B femminile della Gea Basketball Grosseto pronta per il debutto stagionale in campionato sabato 9 ottobre, sul parquet del quintetto Le Mura Spring Lucca. Un match impegnativo per le ragazze allenate da Luca Faragli che, nonostante diciotto mesi senza gare ufficiali, sono pronte a scendere in campo per conquistare una salvezza tranquilla.

«Se togliamo Costone, Pielle Livorno, Lucca, San Giovanni e Prato – sottolinea il coach Luca Faragli – che hanno dato vita ad un gironcino di serie B a cinque squadre, con Siena e Sa Giovanni ai primi posti, ma eliminate nei playoff, la maggior parte delle squadre deve ritrovare la migliore condizione fisica ed il ritmo gara e sono alla nostra portata. L’incognita maggiore è il lungo periodo di inattività, ma per quello che ci riguarda ho notato voglia di fare nelle prime sedute di allenamento e attaccamento alla squadra. La bella notizia di questi giorni è che anche la piombinese Teresa Vallini ha deciso di rimanere con noi».

Elena Furi, che ha preso la fascia di capitano da Giulia Camarri, che ha deciso di smettere, e le sue compagne stanno lavorando per farsi trovare pronte all’esordio. Dopo la trasferta di Lucca le biancorosse giocheranno la prima in casa sabato 16 ottobre alle 18 contro la Pallacanestro Femminile Prato, una delle favorite per il salto di categoria, insieme all’Acli Livorno, sceso dalla serie A2.

Il girone di serie B comprende dieci toscane (Le Mura Lucca, Gea Basket Grosseto, P.F. Prato, Costone Siena, Jolly Livorno, Florence Firenze, Baloncesto Firenze, Pallacanestro Pontedera, Pielle Livorno e Number 8 San Giovanni Valdarno), l’umbra Perugia e la ligure Basket Academy La Spezia.

La rosa della Gea: Elena Furi, Chiara Camarri, Maddalena Masini, Francesca Benedetti, Chiara Cazzuola, Eleonora Scurti, Sarah Tamberi, Federica Simonelli, Bianca Bellocchio, Rachele Di Stano, Fabiana Nermettini, Myriam Perillo, Teresa Vallini.

Il calendario della rosa femminile della Gea Basketball:

Le Mura Lucca-Gea Grosseto Sab 9/10 – Sab 8/1

Gea Grosseto-P.F. Prato Sab 16/10 – Sab 15/1

Pall. Perugia-Gea Grosseto Sab 23/10 – Sab 22/1

Gea Grosseto-Costone Siena sab 30/10 – Dom 30/1

Jolly Livorno-Gea Grosseto Sab 6/11 – Sab 5/2

Gea Grosseto-Florence Firenze Sab 13/11 – Sab 12/2

Baloncesto Firenze-Gea Grosseto Sab 20/1 – Sab 19/2

Gea Grosseto-Pallacanestro Pontedera Sab 27/11 – Sab 26/2

Gea Grosseto-Basket Academy La Spezia Sab 4/12 – Dom 6/3

Pielle Livorno-Gea Grosseto Sab 11/12 – Sab 12/3

Gea Grosseto-Number 8 S.Giovanni V. Sab 18/12 – Sab 19/3