Della Santina: «Nel mio programma un impianto di atletica leggera»

ORBETELLO – «La mia famiglia è molto appassionata di sport e fin da piccola ho iniziato a praticare atletica leggera, in particolare il mezzofondo, ed ho continuato per molti anni ancora a correre. Ho sempre pensato che fosse assurdo che l’intera Costa d’Argento, un territorio che conta quasi 30mila persone non avesse un luogo dove praticare atletica, e che un giovane che volesse avvicinarsi a questo bellissimo sport fosse costretto a fare 50km per un semplice allenamento» afferma Paola Della Santina candidata sindaca di Alternativa Orbetello .

«Nel nostro programma elettorale ho fortemente voluto inserire la proposta di un impianto di atletica leggera perché credo che tutti i nostri ragazzi, nessuno escluso, abbiano diritto di poter scegliere e praticare lo sport che amano – prosegue Della Santina -. Non abbiamo volutamente indicare un luogo preciso dove realizzare questo impianto perché crediamo che un intervento del genere debba essere condiviso con tutte le altre amministrazioni comunali della Costa d’Argento, con le quali andrebbe fatto tra l’altro un ragionamento su tutta l’impiantistica sportiva della zona. La nostra idea sarebbe comunque quella di utilizzare l’area dell’ex-Idroscalo, il luogo dove vorremmo si realizzasse il Polo della Cultura e dello Sport, a servizio appunto dei cittadini del nostro Comune e di tutti quelli della Costa d’Argento. Un intervento utile anche per le scuole di Orbetello, comprese quelle superiori, e quindi più facilmente finanziabile coinvolgendo Provincia e Regione».

L’atletica, come del resto lo sport in generale, è benessere, salute fisica e mentale, socialità, inclusione e divertimento. Ingredienti ottimali per far crescere i nostri ragazzi. Un impianto di atletica nella nostra zona è a nostro avviso necessario e l’entusiasmo dei risultati delle olimpiadi e delle paralimpiadi, l’esempio della straordinaria portercolese Ambra Sabatini che ha dimostrato al mondo che tutto è possibile, ci dicono che questo è il momento giusto per… “iniziare a correre”».