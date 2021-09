Campagna abbonamenti di nuovo aperta, ancora due giorni per seguire il Grifone allo Zecchini

GROSSETO – Misura eccezionale da parte dell’Us Grosseto per i suoi sostenitori. Viste le tante richieste dei tifosi la società biancorossa ha deciso di riaprire, soltanto per mercoledì 8 e giovedì 9 settembre, in via straordinaria, la campagna abbonamenti per chi non ha avuto il tempo di farlo. Si potrà sottoscrivere la tessera soltanto nella segreteria dello stadio Carlo Zecchini, sotto la tribuna centrale, mercoledì e giovedì prossimo, dalle 15.30 alle 19.

Si potrà pagare in contanti o tramite bonifico bancario, presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento al momento della sottoscrizione: l’Iban di riferimento è: IT33J0885114304000000381148.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564.1768327.

NUOVI ABBONAMENTI

Tribuna vip

Intero: 600 euro

Tribuna centrale

Intero: 350 euro

Ridotto donne/over60: 250 euro

Ragazzi 14-18 anni: 200 euro

Tribuna laterale nord-sud

Intero: 240 euro

Ridotto donne/over60: 170 euro

Ragazzi 14-18 anni: 140 euro

Di padre in figlio (genitore+under14): 190 euro

Curva nord

Intero: 150 euro

Ridotto donne/over60: 100 euro

Ragazzi 14-18 anni: 80 euro

Di padre in figlio (genitore+under14): 120 euro

Invalidi sopra il 70%: 10 euro

Under 14: 10 euro

BIGLIETTI PER LE SINGOLE PARTITE

Tribuna vip

Intero: 50 euro

Tribuna centrale

Intero: 25 euro

Ridotto donne/over60: 20 euro

Ragazzi 14-18 anni: 18 euro

Tribuna laterale nord-sud

Intero: 18 euro

Ridotto donne/over60: 15 euro

Ragazzi 14-18 anni: 13 euro

Di padre in figlio (genitore+under14): 16 euro

Curva nord

Intero: 12 euro

Ridotto donne/over60: 10 euro

Ragazzi 14-18 anni: 7 euro

Di padre in figlio (genitore+under14): 10 euro

Invalidi sopra il 70% e Under14: 1 euro (Solo Curva nord e Tribuna laterale nord e sud)