ULTIM’ORA – Clamoroso: esclusa la lista di Chiavetta

ORBETELLO – La lista a sostegno di Mario Chiavetta è stata esclusa dalla competizione elettorale. La bocciatura, per vizi formali, è stata decisa dalla sottocommissione elettorale di Orbetello.

La sfida delle amministrative nel comune lagunare perde per il momento uno dei tre candidati. Restano in corsa ad oggi Andrea Casamenti (Patto per il futuro, centrodestra) e Paola Della Santina (Alternativa Orbetello).

I promotori della lista Chiavetta e i candidati dovrebbero presentare ricorso al Tar contro la decisione della commissione.