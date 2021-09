Trofeo dello Scalatore, fuga e vittoria in solitaria per Balloni

GAVORRANO – Alfredo Balloni vince il Trofeo dello Scalatore Uisp giungendo solitario al traguardo di Gavorrano. L’ex corridore della Lampre, in fuga per tutta la giornata, piazza lo scatto decisivo nell’ascesa finale e centra il successo in una prova molto dura, con sette giri del circuito del Filare, che ha visto al via 96 corridori.

Pronti via e con il capitano della Balloni Academy vanno in fuga i sempre presenti Luca Staccioli, Free Bikers Pedale Follonichese, e Diego Alexander Giuntoli, As Via Elisa. I tre fanno praticamente tutta la gara all’attacco, con un vantaggio che a un giro dalla fine appare rassicurante: un minuto e mezzo. A questo punto è strepitosa l’azione del grossetano Federico Bartalucci, D’Amico Um Tools, e dell’eterno Max Lelli, icona del team che porta il suo nome e del ciclismo maremmano: la coppia raggiunge i fuggitivi ai piedi dell’ultima salita. Si staccano Staccioli e Giuntoli, ormai esausti, restano in tre e la gamba migliore è quella di Balloni, che giunge da solo a braccia alzate precedendo Bartalucci, Lelli, Staccioli e Giuntoli.

“Devo dire che Federico è stato bravissimo – racconta a fine gara Max Lelli – se siamo rientrati il merito è soprattutto suo. E’ sempre un’emozione essere in gara, non importa se hai fatto il Tour de France: la notte prima sei ancora agitato”. “Felicissimo per i complimenti di Max – racconta – abbiamo imboccato la salita in tre, Balloni è stato più bravo e ha vinto con merito”. “Gara abbastanza dura – afferma Balloni – sono riuscito a fare la differenza sulla salita conclusiva, dopo una corsa tirata. Quando ti riprendono nel finale è sempre un’incognita ma è andata bene così”.

La gara, ben organizzata dal Team Marathon Bike, in collaborazione con Uisp, Avis di Gavorrano-Scarlino e del Comune di Scarlino e di Gavorrano (alle premiazioni presente anche l’assessore Daniele Tonini), ha visto amatori giunti da tutto il centro Italia.

I vincitori di categoria sono Bartalucci, Es; Balloni, M1; Giuntoli, M2; Andrea Beconcini, Baglini Centralkimica, M3; Staccioli, M4; Lelli, M5; Stefano Esposti, Team Garfagnana Cicli Mori, M6; Fabio Alberi, Valdarno Regia Congressi Seiecom, M7; Luciano Massei, Team Garfagnana Cicli Mori, M8; Chiara Turchi, San Ginese, Donne.