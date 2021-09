ORBETELLO – Incidente con quattro auto a Orbetello intorno alle 13 nella zona delle Piane. Si è trattato di un maxi tamponamento nel quale sono rimaste ferite sei persone.

Una donna di 79 anni è stata portata all’ospedale di Grosseto anche se non in condizioni gravi, mentre atre cinque persone, con ferite più lievi, sono state trasferite all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello per accertamenti.