FOLLONICA – Due ragazzi di 15 anni sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri sera alle 21.13 in via Aurelia vecchia a Follonica. L’incidente ha visto coinvolta una moto con in sella due giovani di 15 anni, un ragazzo e una ragazza.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure ai due feriti che sono poi stati trasferiti all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2 per le cure.