Grosseto, la magia arriva nel finale. 1-1 a Pistoia

PISTOIA – Una magia di Vrdoljak illumina nel finale il Grifone, che tocca prima con Dell’Agnello per poi ribadire in rete, grazie al guizzo di Scaffidi, per l’1-1 definitivo.

Foto Us Grosseto 1912 – Noemy Lettieri

Ultima giornata di squalifica per mister Magrini, sostituito ancora dal vice Stefani in panchina. Il Grifone si presenta con gli stessi undici che hanno inchiodato il Modena sullo 0-0. Al 4’ Vano mette paura a Barosi, con un colpo di testa che colpisce il palo. Al quarto d’ora si fa vedere il Grosseto con l’incursione di Raimo che cerca la porta ma trova la chiusura in angolo di Crespi. Alla mezz’ora Pistoiese in vantaggio: Moretti crossa per Vano che anticipa Barosi e fa 1-0. Dopo quaranta minuti di marca arancione, al 43’ Arras di testa mette paura a Crespi, ben servito da Raimo. Nella ripresa cambia marcia il Grosseto, che dopo 3’ ci prova con un tiro da fuori di Cretella. Al 26’ il Grosseto pareggia, con Arras, ma il direttore di gara annulla per fallo. Gli ospiti recriminano anche per un atterramento in area di Dell’Agnello, ma il direttore di gara fa proseguire. L’imprevedibile arriva però nel recupero, quando Vrdoljak pennella un gran pallone per la testa di Dell’Agnello che trova la respinta di Crespi. Il più lesto però è Scaffidi per il gol del definitivo pareggio.

Pistoiese-Grosseto 1-1

PISTOIESE: Crespi, Sottini, Santoro, Castellano (28’ st Valiani), Vano, Romano, Ricci, Pinzauti (28’ st Stijepovic), Gennari (41’ st Pertica), Martina, Moretti. A disposizione: Pozzi, Martini, Basani, Renzi, Tempesti, Tramacere, Deratti, Mal, Ubaldi. All. Sassarini.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro, Fratini (24’ st Vrdoljak), Cretella (18’ st Piccoli), Serena, Marigosu (1’ st De Silvestro), Arras (32’ st Scaffidi), Moscati (1’ Dell’Agnello). A disposizione: Fallani, Verduci, Salvi, Biancon, Artioli, Perrella, Ghisolfi. All. Stefani.

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli (Consonni di Treviglio, Asciamprener Rainieri di Milano).

RETE: 28’ Vano, 46’ st Scaffidi.