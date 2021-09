Grosseto al centro: «I parchi giochi della città hanno bisogno di manutenzione»

GROSSETO – «Le segnalazioni dei cittadini continuano a mantenere alta l’attenzione sull’annoso problema di accessibilità in sicurezza e di fruizione dei parchi giochi della città e delle frazioni» afferma Marcello Campomori, candidato sindaco di Grosseto al centro.

«In passato Grosseto al centro aveva realizzato un report pubblico, dettagliato con foto e per gradi di urgenza di intervento, per valutare la situazione di alcuni parchi giochi (si veda il report a questo LINK). Ad oggi mentre alcuni parchi sono stati oggetto di intervento, diversi altri necessitano di cura e manutenzione da parte dell’amministrazione comunale».

«Facendo un’analisi generale, complessivamente, riteniamo che in diversi casi la situazione degli oltre 40 parchi non rispetti le reali aspettative di gioco dei nostri bambini. Ecco perché – dichiara Pasqualino Casaburi, candidato consigliere della lista civica Grosseto al centro – ci impegneremo affinché il Comune stili un serio piano di monitoraggio e di manutenzione di tutti i parchi giochi presenti nel territorio comunale, in città e in tutte le frazioni, promuovendo la costituzione di comitati di cittadini e di patti di collaborazione con l’amministrazione, e chiediamo che venga installato almeno un gioco inclusivo, fruibile da tutti i bambini, in ogni singolo parco giochi del territorio comunale».