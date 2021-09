Esclusione lista Chivetta, il comitato elettorale: «Faremo ricorso al Tar»

ORBETELLO – «Al comitato è stata notificata alle ore 9.20 di oggi domenica 5 settembre dalla sottocommissione elettorale circondariale di Orbetello, presieduta dalla Dott.essa Maria Paola Corritore la ricusazione della lista per un presunto vizio di forma» . Inizia così la nota del comitato elettorale della lista Chiavetta sindaco.

«Il presunto vizio di forma parrebbe risiedere in una mancata spillatura di fogli e allegati. Abbiamo ovviamente e tempestivamente mandato ai legali della lista di procedere per vie legali avverso questa decisione di recusazione. Altresì il comitato conferma che prima e durante il percorso di allestimento dei documenti occorrenti, si è proceduto alla consueta interlocuzione con gli uffici comunali preposti. Inoltre, ci preme aggiungere, che anche da parte della suddetta commissione si è, a nostro giudizio, proceduto in maniera non conforme alle disposizioni di legge. Tali elementi saranno esplicitati e circostanziati nel ricorso che verrà redatto».

«Riponiamo fiducia verso il TAR che saprà valutare nella sostanza oltre che alla perfezione degli atti danoi depositati. La nostra campagna elettorale continua e sarà maggiormente incisiva».