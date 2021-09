Coronavirus: 15 nuovi casi in provincia di Grosseto. Stabili i ricoveri

GROSSETO – Sono 15 i nuovi casi registrati in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 324.

In totale le persone positive in carico sono 554. Si registrano 8 guarigioni e nessun decesso.

Stabile la situazione dei ricoveri in ospedale: ci sono 20 persone nel reparto di degenza Covid e 4 in terapia intensiva. In totale i pazienti al Misericordia sono 24.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 57 Provincia di Arezzo 31 Provincia di Siena 10 Provincia di Grosseto 15 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 8 7 7 5 3 1 Grosseto 3 3 2 4 1 2 Siena 1 4 1 2 2 – Totale USL 12 14 10 11 6 3

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 28 ago Domenica 29 ago Lunedì 30 ago. Martedì 31 ago Mercoledì 1 sett Giovedì 2 sett Venerdi 3 set Sabato 4 sett Domenica 5 sett Arezzo 48 42 31 33 46 48 32 34 31 Siena 40 31 19 23 34 29 27 26 10 Grosseto 47 19 18 33 20 25 28 14 15 Totale Asl Tse 135 92 68 89 100 102 97 74 56

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Gavorrano 2 Grosseto 9 Massa Marittima 1 Pitigliano 1 Roccalbegna 1 Sorano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 8 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 20 TI Misericordia Grosseto 4

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 620 Provincia di Siena 559 Provincia di Grosseto 324

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 673 Provincia di Siena 526 Provincia di Grosseto 554

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 609 Provincia di Siena 518 Provincia di Grosseto 470

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 691 Provincia di Siena 538 Provincia di Grosseto 489

Guariti Provincia di Arezzo 1 Provincia di Siena 7 Provincia di Grosseto 8