Barca si rovescia: due uomini finiscono in mare

MARINA DI GROSSETO – Sarà il vento e il mare mosso, ma negli ultimi giorni alcune barche si sono rovesciate nelle acque antistanti la costa di Marina di Grosseto.

L’ultima nel primissimo pomeriggio di oggi, alle 14, di fronte al Cielo verde. Una barca a vela ha scuffiato iniziando a imbarcare acqua e i due occupanti sono finiti in mare.

La Capitaneria di porto ha allertato la moto d’acqua della Croce rossa. I due operatori si sono diretti verso la barca e hanno caricato, non senza difficoltà, uno dei due uomini mentre l’altro è salito sul pattino dei bagnini. In acqua anche un gommoncino della scuola vela a supporto. Poi la barca è stata legata e trascinata a riva con la moto d’acqua visto che il mare mosso la rendeva particolarmente pericolosa per i bagnanti.