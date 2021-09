Ballano in tanti e senza mascherine: la Polizia chiude due discoteche in città

GROSSETO – Giovani e giovanissimi che ballano in tanti e senza mascherine. È questo il motivo che ha portato la Polizia Amministrativa della Polizia di Stato a chiudere due discoteche i città per cinque giorni.

Dai controlli sono emerse diverse violazioni delle normativa anti covid e sono state trovate anche quattro persone senza green pass,

«Nell‘ambito dei servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anticovid – spiega la nota della Polizia – nei luoghi e nei locali pubblici della “movida“, la Polizia Amministrativa della Polizia di Stato e la polizia municipale del capoluogo, questa notte hanno operato la chiusura temporanea per cinque giorni di due discoteche della città».

«I provvedimenti si sono resi necessario perché i gestori ed il servizio di sicurezza interno privato hanno consentito ad un numero elevato di persone, soprattutto giovani e giovanissimi di ballare (anche negli spazi al chiuso in un caso) accalcati e senza mascherine, in violazione alle norme anti covid. Gli inevitabili assembramenti e le trasgressioni sono stati registrate da riprese video/fotografiche sia all‘interno che all‘esterno delle strutture».

«In uno dei locali era stata allestita una postazione per il DJ, un punto somministrazione per bevande, mentre alcuni divani delimitavano un‘ampio spazio libero usato come pista da ballo. Pertanto, ai titolari dei due locali, oltre alla chiusura immediata, è stata subito applicata la sanzione pecuniaria amministrativa per violazione della normativa anticovid; in una circostanza, sono stati sanzionati 4 clienti in quanto sprovvisti della certificazione verde».