Uomo in difficoltà su catamarano disalberato: arriva la moto d’acqua della Cri

GROSSETO – Intervento nel pomeriggio alle 16 per la moto d’acqua del Gruppo Opsa della Croce Rossa di Grosseto. L’intervento è partito dopo l’allarme dato da una donna il cui marito, al largo della spiaggia tra Marina e Principina a mare, era in difficoltà con il suo catamarano alla deriva per aver disalberato.

Gli uomini Cri sono intervenuti su coordinamento della Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera di Marina di Grosseto.

La moto con i due operatori si è avvicinata al natante e ha lanciato la sagola galleggiante consentendo la messa in sicurezza della zona considerato che il catamarano stava entrando nelle acque antistanti la spiaggia riservate alla balneazione con il serio pericolo di ferire qualche bagnante.