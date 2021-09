Nuovo centro del Follonica Gavorrano al Passalacqua, manita all’Alberese

GROSSETO – Il debutto dell’Alberese in coppa coincide con il secondo successo del Follonica Gavorrano, che trionfa 5-0.. Pur lottando con caparbietà, tenacia e tanta volontà i ragazzi di Di Manno si sono dovuti arrendere ad un avversario superiore non solo di categoria (foto Aprili). A complicare oltremodo la situazione è arrivato il rosso a Cacciabaudo per fallo da ultimo uomo su Ramazzotti lanciato a rete (8′ st). I rossoblu di Cacitti procedono a vele spiegate nella competizione (primo nel girone A con 6 punti in due gare, 10 reti fatte, zero subite) anche se a tratti collezionano delle battute a vuoto o amnesie di sistema, che ne rallentano il rendimento.

Dopo 9′ Nelli trova spazio e velocità sulla destra, il cross rasoterra viene appoggiato in porta da Ramazzotti ben appostato nell’area piccola. Si ipotizzano altre marcature invece l’Alberese tiene bene il campo proponendo rapide incursioni nell’area rossoblu, che comunque restano al timone della gara. Al 44′ Iole è chiamato ad un intervento non facile su conclusione rasoterra.

Nel secondo tempo i bianconeri restano in 10 (7′) sacrificando la punta Luciani per fare spazio al secondo portiere Pennacchi autore di pregevoli interventi. La gara prosegue senza scossoni, a volte anche piatta. Si arriva al 31′ e l’atmosfera cambia: il tiro di Nelli tocca il palo e si insacca, 1-2. L’Alberese si eclissa, il Follonicagavorrano ne approfitta trovando il terzo gol con il missile di Mancinelli (38′) e la doppietta di Kasa al 44′ e infine al 49′.

ALBERESE: Cacciabaudo, Bettiol (34′ st Cardoselli), Ortis (13′ st Fantoni), Garbarini, Baneschi, Catocci (13′ st Mazzocco), Franceschi, N. Di Manno, Tamantini, Saladini (25′ st Mancini), Luciani (8′ st Pennacchi). A disposizione: Moscatelli. Allenatore: Lino Di Manno.

FOLLONICAGAVORRANO: Iole, Fioretti (19′ st Allaki), Chelli, Antonini, Martelli (25′ st Ferri), Cappellini, Gesi (1′ st Haxhini), Pagnini (30′ st Cioni), Ramazzotti (25′ st Mancinelli), Kasa, Nelli. A disposizione: Barbanera, Centrella. Allenatore: Marco Cacitti.

ARBITRO: Calise (assistenti Anello e Paoli),

RETI: 9′ Ramazzotti, 31′ st Nelli, 38’st Mancinelli, 44′ st e 49′ st Kasa.

NOTE: espulso Cacciabaudo all’7′ st per fallo da ultimo uomo su Ramazzotti. Ammonito Pagnini. Calci d’angolo 5-2 per il Follonicagavorrano. Recupero: 0′ + 4′.