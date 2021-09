Lolini e Ulmi in campo per le amministrative: «Ci mettiamo in gioco per la Lega»

GROSSETO – Uno è deputato, l’altro è consigliere regionale. Mario Lolini e Andrea Ulmi sono i big della Lega in Maremma e anche al possimo appuntamento con le amministrative saranno in campo per il partito di Salvini. Lolini sarà candidato consigliere comunale a Grosseto e a Castiglione della Pescaia, mentre Ulmi a Capalbio.

«Io e Andrea (Ulmi, ndr) – ha detto Mario Lolini incontrando la stampa stamttina – siamo gli unici in Toscana che ci misuriamo con le elezioni: non ci sono altri parlamentari o consiglieri regionali della Lega che scendono in campo. Questo lo abbiamo fatto perché vogliamo dare un contributo al successo della Lega».

Dopo 25 anni di espereizna nel consiglio comunale del capoluogo Lolini questa volta tenterà la sfida elettorale anche a Castiglione. «Non ho ancora deciso – ha chiarito Lolini – se resterò a Castiglione o a Grosseto perché non si possono “fare i conti” prima delle elezioni. Dovremmo valutare dopo il voto in quale comune sarà il mio impegno».

L’impegno di Ulmi nella campagna elettorale di Capalbio nasce invece dal rapporto con gli elettori di quel territorio. «Grazie anche ai voti di Capalbio sono stato eletto in consiglio regionale e voglio così restituire la giusta attenzione a quel territorio. Lo farò con umiltà e mettendomi a disposizione dei capalbiesi, sicuro che potrò dare quel giusto collegamento tra territorio e regione Toscana».

La camapgna elettorale entrerà nel vivo già da lunedì prossimo e la scelte della Lega, così come messo in evidenza da Ulmi, è stata quella di puntare sulla squadra. «Niente “faccioni” sui manifesti e niente protagonismi, noi abbiamo scelto il gruppo e la condivisione come messaggio per Grosseto e per gli altri comuni».

Lolini e Ulmi, così come avevamo anticipato qqualche giorno fa, per poters candidati in comuni diversi da quello in cui erano già consiglieri comunali, hanno dovuto dimettersi. L’8 settembre ci sarà il consiglio comunale nel quale si provvederà alla loro surroga. Nel municipio di piazza Duomo entreranno, per appena 20 giorni, Sivia Benelli Paola Piu.