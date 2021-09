La Uisp aumenta le attività, al via gli open day di beach tennis e volley

GROSSETO – Si allarga l’attività della Uisp, con la ripartenza della stagione del beach tennis. Sono tre gli open day in programma per conoscere questo sport e iniziare a praticarlo con gli istruttori del comitato di Grosseto: martedì 7 settembre al bagno Pineta Beach a Marina di Grosseto, dalle 16,30 alle 19,30; giovedì 9 settembre, stesso orario e sempre a Marina, al bagno Miramare; sabato 18 settembre dalle 16 alle 20 a Uisp Beach Park. Gli istruttori sono Francesco Briaschi, Enrico Terenzi e Alessandro Bernabini.

Per informazioni sui corsi segreteria Uisp, 0564417756, oppure 3476557346, 3666433092 e 3666433092. Per prenotare un campo a Uisp Beach Park il numero è 3755670616.

Al via anche la stagione del volley per tutti. Anche quest’anno il comitato di Grosseto propone attività per bambini e per adulti: si parte giovedì 16 settembre con un open day al parco di via Giotto, dalle 19 alle 19,30. Per info segreteria Uisp, 0564417756, oppure 3294278883.