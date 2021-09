Italian Basketball World, buona prestazione delle Under 15 della Gea

GROSSETO – Brillante prestazione delle ragazze dell’Under 15 della Gea Basketball Grosseto alle LB3 Finals Bubble di basket 3 vs 3 organizzato dall’Italian Basketball World a Cesenatico. Il quartetto biancorosso formato da Rachele Di Stano, Clara Nunziatini, Giulia Faragli, Chiara De Michele si è piazzato al settimo posto dopo aver vinto due incontri eliminatori ed aver subito due sconfitte di misura.

La squadra allenata da Luca Faragli ha esordito contro i Paparuni arrendendosi per 3-1. Il riscatto è arrivato nella gara in notturna contro il team C’è da spostare una macchina con il punteggio di 5-4. Nel primo incontro di sabato facile affermazione a spese dei Win Loser per 8-1. Nei quarti di finale, però, la Gea ha perso (6-4) con il terzetto Ac Minchia, dopo un incontro equilibrato e ben giocato dalle geine.

Per le giovani grossetane, che avevano conquistato il pass per Cesenatico al memorial Tommaso Sicignano di Marina di Grosseto, una bella e divertente esperienza.