Istia Paese Di…Vino, già definite le partecipanti dei due tabelloni

GROSSETO – Seconda settimana di gare già molto indicativa nel torneo Istia Paese Di…Vino, manifestazione che chiude l’annata sportiva del calcio a 5 Uisp. Alla vigilia dell’ultimo turno della fase a gironi, infatti, sono già definite le squadre che accederanno al tabellone principale (Paese Di…Vino) e quali quelle che entreranno in quello di consolazione (Pane e Vino): rimane solo da scoprire quali saranno gli accoppiamenti di semifinale.

Nel raggruppamento Portaccia, Tpt Pavimenti e Atletico Barbiere avanzano a braccetto e si sfideranno per il primato del girone: la squadra di Torrini, con capitan Nardi affiancato da Trotta e Setelia, regola 7 a 5 un comunque positivo Vets Futsal, mentre è il poker di Merkoqi a risolvere la partita dell’Atletico Barbiere contro lo spigoloso Las Palmas Ristopub. Per i neo campioni del Mundialito il risultato finale è di 8 a 5.

Nel girone Porta Grossetana, l’Istia Campini irrompe con due vittorie sonanti: i campioni in carica del torneo prima battono 14 a 2 il Cassai Gomme, poi 16 a 2 l’Fc Pila (ex Rispe Crew) con Briaschi e Novello che confermano ancora una volta il loro indiscutibile valore. I padroni di casa si giocheranno il primato contro il temibile Barbagianni Carrozzeria Tirrena di Chigiotti, anch’esso protagonista di una fragorosa affermazione (18-6) contro il Cassai Gomme: straordinaria la performance offensiva di Stefanini, che va in doppia cifra e balza in testa alla classifica dei cannonieri.