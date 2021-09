Fondazione Grosseto Cultura cerca volontari per la “Notte visibile”: ecco il bando

GROSSETO – Un’occasione per partecipare all’evento clou della rassegna culturale di Fondazione Grosseto Cultura, entrando in contatto con gli artisti e collaborando all’organizzazione. Per “La notte visibile della cultura” – in programma sabato 25 settembre dalle 18 a mezzanotte sulle Mura medicee di Grosseto – Fondazione cerca volontari: chi è interessato a partecipare può inviare la propria candidatura entro il 17 settembre scrivendo a concorsocedav@gmail.com e indicando nella mail nome e cognome, età, residenza e recapito telefonico.

«I volontari – fanno sapere da Fondazione Grosseto Cultura – affiancheranno il personale di Fondazione rendendosi disponibili in questi ambiti di intervento: punto informazioni, gestione del flusso dei visitatori, sorveglianza e coordinamento degli eventi. I volontari eserciteranno solo attività di controllo, coordinamento e collaborazione, senza essere in alcun modo responsabili per eventuali disservizi o danni ai beni o alle persone. La fascia oraria di riferimento sarà indicativamente dalle 17.30 a mezzanotte, con un programma di turni affinché sia garantita la copertura di ogni singolo evento».

Ogni volontario potrà usufruire di un buono pasto da consumare durante la serata. E per comprendere al meglio il tipo di impegno richiesto durante la “Notte visibile della cultura” 2021 è in programma una riunione organizzativa: appuntamento lunedì 20 settembre alle ore 17 al Polo culturale Le Clarisse per discutere nel dettaglio mansioni e compiti.

Il bando completo è sul sito www.fondazionegrossetocultura.it; per informazioni è possibile chiamare i numeri 0564 488067 – 488547 o scrivere a concorsocedav@gmail.com.