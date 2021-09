Blue Factor al lavoro per la serie A2, lunedì il raduno con coach Bracali

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – E’ fissato per lunedì 6 settembre alle 20 al Casa Mora il primo ritrovo ufficiale per la Blue Factor con l’allenatore Massimo Bracali che ha deciso di iniziare a conoscere, in pista, la nuova squadra. “Sarà un lavoro in più fasi – ha spiegato Bracali – fino al 20 settembre svolgeremo sedute atletiche e partitelle, durante la settimana, poi cominceremo la preparazione che sarà la strada di avvicinamento verso il campionato, che per il nostro girone di serie A2 è fissato per il 30 ottobre”.

I convocati. Luca Squarcia, Luca Mantovani, Samuel Cardi, Matteo Montauti, Filippo Montauti, Brando Santoni, Leonardo Magliozzi, Alessandro Donnini, Diego Guarguaglini, Lorenzo Perfetti, Emanuele Perfetti, Federico Buralli, Luigi Brunelli, Carlo Gucci, Michael Saitta, Tobia Tognarini. Assenti giustificati Mattia Maldini e Alberto Cabiddu, impegnati con la Nazionale Under19, agli ordini del tecnico Alessandro Bertolucci, ai campionati Europei a Paredes (Portogallo) dal 7 all’11 settembre 2021.

Intanto la società del presidente Marcello Pericoli sta definendo gli accordi con i tecnici per la squadra di serie B, che inizierà a giocare il 10 ottobre, e le formazioni giovanili.

Serie B: allenatori Carlo Gucci e Marco Mantovani

Under 19: allenatore Carlo Gucci

Under 17: allenatore Luigi Brunelli

Under 15: allenatore Marco Mantovani

Under 11: allenatore Marco Mantovani