MONTE ARGENTARIO – Ambra Sabatini ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokio. L’atleta maremmana è sul gradino più alto del podio alle paralimpiadi. Un successo meritato, frutto del duro lavoro di questi mesi e anni. E frutto anche del grande affetto della sua terra che l’ha sempre sostenuta.

E chissà se oggi, a Tokio, non lo ha sentito un po’ di quell’affetto. A Porto Ercole, infatti, la parocchia si è organizzata per seguire tutti assieme la gara di Ambra, e quando ha tagliato il traguardo la sala è esplosa tra felicità e commozione.

«Sono orgoglioso come sindaco, emozionato come uomo – afferma Franco Borghini sindaco di Monte Argentario -. Ambra ha reagito con determinazione anche all’epoca dell’incidente; ha dimostrato tutto il suo coraggio e mi sono subito attaccato a lei. Ho visto il suo valore e le ho affidato da subito la delega allo sport. Oggi si aprono orizzonti più ampi».

«Ambra è semplice e schietta e ha ottenuto quello che voleva: il record mondiale e l’oro. È una potenza della natura».

Grande gioia in famiglia, il padre Ambrogio entusiasta per il risultato, la mamma Lorenzina che è esplosa in un pianto commosso e per alcuni minuti non è riuscita a parlare.

Sul podio con lei altre due atlete azzurre: Martina Caironi e Monica Contraffatto.