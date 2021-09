Sorano sempre più europea con il Meeting multilaterale

SORANO – I sindaci e gli amministratori di Ungheria, Malta, Portogallo e Spagna sono a Sorano per partecipare al Meeting multilaterale nell’ambito del progetto promosso da Iper (Innovating policies for european reactivation – Politiche innovative per la riattivazione europea).

Le attività dell’Iper, sostenute dall’Unione europea, vogliono realizzare e consolidare una rete attiva permanente che assicuri partecipazione civica, collaborazione innovativa, solidarietà in tempi di crisi, dibattito sul futuro dell’Europa e sfida all’euroscetticismo.

Al termine del meeting, i sindaci e i rappresentanti dei comuni europei, firmeranno con il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni un accordo di “amicizia e cooperazione” per la collaborazione a lungo termine fra i partner.

Il programma del Meeting prevede, oltre ad una serie di visite al patrimonio storico e ambientale del Comune di Sorano, anche un approfondimento sulle attività economiche del Comune e sulle possibili forme di collaborazione anche a livello turistico.

Spiega il vicesindaco di Sorano Luigi Buzi, che ha curato la parte organizzativa: “Avere una delegazione complessiva di venti rappresentanti dei comuni di quattro nazioni europee, fra i quali sindaci e consiglieri comunali, è non solo motivo di grande soddisfazione, ma anche una importante occasione per far conoscere tutto quello che offre il nostro territorio. C’è stato un lungo lavoro preparatorio e ora il meeting è in corso con l’importante collaborazione di uno staff di volontari e dipendenti comunali”.