Roselle più resistente, larga vittoria a spese della Nuova Grosseto

GROSSETO – La 46esima edizione della Coppa Passalacqua fa registrare un’altra goleada col netto successo del Roselle sulla Nuova Grosseto (5-1), ovvero quando la condizione fisica diventa determinante. I ragazzi di mister Rosini confezionano un primo tempo positivo, contrastano, producono gioco, restano discretamente a galla. La ripresa è un calvario fisico dove la cortissima preparazione, comune a molte altre squadre, non permette di essere competitivi. E’ altrettanto vero che il Roselle risolve la gara non solo sul piano muscolare ma anche su quello prettamente tecnico e personale. Mattatore della notturna si chiama Stefano Galli, il quale firma una tripletta che brilla come un diamante al sole (foto Aprili).

La scossa alla gara la trasmette Berardini al 10′ deviando nella propria porta il cross di Coppolecchia, 0-1. Il Roselle si rattrappisce colpita a freddo, La Nuova è ordinata, corta e controlla. Poi le maglie nere prendono fiducia iniziando a funzionare e spingere. Al 29′ Galli apre lo show: l’azione è pregevole, la rete del numero 11 vale il pareggio. La sfida si stabilizza tra azioni alterne, spunti tecnici apprezzabili, tackle robusti, correttezza sportiva.

Il clima nella ripresa non muta. L’atteggiamento delle squadre resta vivace. Al 9′ Trabalzini alza troppo la mira di testa dopo una azione molto ben organizzata. In pratica la Nuova in quell’istante si spegne, mentre Galli raddoppia (14′) superando Bontà con una traiettoria diabolica e potente, 2-1.

Anche il diavolo ci mette la coda: al 20′ Trabalzini coglie in pieno la traversa, al 21′ Galli segna il 3-1 in velocità e stile. Il Roselle si impossessa del campo, la Nuova sbiadisce. Gobbi al 35′ si regala l’ultima rete inventandosi uno slalom in area, poi viene sostituito. Al 44′ Fusini, solo davanti a Bontà, arrotonda il bottino fissandolo sul 5-1.

Il girone B chiude la prima giornata. Questa la classifica: Roselle 3, Invictasauro 3, Scarlino 0, Nuova Grosseto 0, Paganico 0 (una partita in meno)

ROSELLE: Sangiorgio, Tosti, Carbone (36′ st Momini), Gatti (1′ st Schiattarella), Pazzini, Berardini, C. Rossi (33′ st Arzilli), Marrucci, Fusini, Gobbi, Galli (22′ st Bargelli). A disposizione: Acierno. Allenatore: Miraldo Sabatini.

NUOVA GROSSETO: Bontà, Capitani (29′ st Borscia), Bernardini, Bognomini (33′ st Beligni), Bassi, Sassetti (24′ st Pisani), Marzocchi, Coppolecchia (17′ st Guidarini), Trabalzini, Fanciulletti (24′ st Paganucci), Brioso. A disposizione: Palazzesi, D’Angiò, Calzolani, G. Rossi. Allenatore: Stefano Rosini.

ARBITRO: Bonamici (assistenti Argenti e Gentili).

RETI: 10′ Berardini (aut.), 29′, 14′ st e 21′ st Galli, 35′ st Gobbi, 44′ st Fusini.

NOTE: ammonito Sassetti. Calci d’angolo 2-1 per la Nuova Grosseto. Recupero: 0′ + 3′.