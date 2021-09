CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Castiglione non è solo amore, ma una scelta consapevole di vita. Una scelta divenuta ancora più forte da quando ho deciso di metterci la faccia e di dare tutto me stesso per correre alla carica di sindaco» così Alfredo Cesario presenta la sua squadra.

«La giornata di oggi non è frutto di una casualità, né tantomeno una conseguenza meccanica di eventi preconfezionati. Oggi suggelliamo tutti quanti insieme i lunghi mesi di consultazioni che ci hanno consentito di arrivare ad una sintesi vera. Un momento solenne in cui la componente emotiva gioca, soprattutto oggi, un ruolo tutt’altro che secondario».

«Un lavoro importante che si è potuto realizzare grazie al lavoro instancabile di composizione e armonizzazione delle diverse istanze politiche da parte delle rappresentanze locali, ovvero Giorgio Seri (FdI), Pasquale Virciglio (Lega – Salvini Premier), Massimiliano Palmieri (FI), Ernesto Astorino (UDC), Sebastiano Biancalani e Niccolò Boschi (Giovani per Castiglione) che, pubblicamente, vorrei ringraziare».

«Approfitto per ringraziare anche l’amico Nicola Fortuna, segretario nazionale del Partito Liberale Italiano per la sua presenza quest’oggi. Una figura importante che ha deciso di sostenere questo mio percorso elettorale e che, da ex residente castiglionese, lamenta da tempo la trascuratezza e lo stato di abbandono di Punta Ala» prosegue Cesario.

«E’ grazie a tutto questo che oggi posso contare sull’apporto di persone che riescono a vivere l’impegno politico con entusiasmo genuino e con il disincanto tipico di chi sa fare le cose seriamente e con autentica motivazione. Ed è oggi che noi, tutti quanti insieme, restituiamo alla comunità castiglionese un centro-destra forte, compatto, coeso. Ma non solo: oggi offriamo ai castiglionesi la possibilità di poter contare su un’offerta politica in cui competenza, capacità di gestione e di sviluppo delle progettualità saranno, in caso di vittoria, pilastri di un’azione politica forte e risolutiva».

«Tutto ciò nel nome di tre importanti valori, ovvero lealtà, fedeltà e chiarezza. Valori che l’intera squadra, nella sua straordinaria eterogeneità, sa incarnare perfettamente. Abbiamo proceduto all’individuazione dei candidati tenendo contro di tre elementi principali: l’elemento politico, quello della competenza e quello della rappresentatività territoriale. Abbiamo così dato vita ad una squadra che, nella sua civicità, è in grado di accogliere in modo aperto e partecipato la matrice politica dei diversi gruppi di area; che riuscirà a rispondere in modo pertinente ed efficace a problematiche gestionali complesse (e non come fatto finora, in modo superficiale, dal gruppo attuale di maggioranza) e che incarnino le diverse espressioni demografiche e sociali dell’intera popolazione castiglionese».

«Grazie davvero per la forza e l’energia che state mettendo in questo progetto e che, sono sicuro, con il supporto dei castiglionesi verranno abbondantemente ripagate».

Lista dei candidati

Andreini Roberto, 56 anni, imprenditore

Astorino Ernesto, 58 anni, imprenditore

Biancalani Sebastiano, 21 anni, studente

Bianchini Laura,78 anni, Presidente SOS Animali

Brandi Sonia, 52 anni, pensionata

Galletti Alessandro, 55 anni, Ingegnere meccanico

Guarriello Alessia, 32 anni, Store Manager

Lolini Mario, 63 anni, imprenditore – Deputato della Repubblica

Mazzini Edoardo, 69 anni, imprenditore

Palmieri Massimiliano, 53 anni, commerciante

Renzetti Sebastiano, 24 anni, studente

Uguzzoni Rosalia, 61 anni, consulente familiare