Nuovi orari di apertura per le biblioteche e l’archivio storico

PIOMBINO – Dopo un’estate ricca di attività, corsi e aperture serali dal 6 settembre si torna ai consueti orari di apertura per le biblioteche e l’archivio storico.

Da lunedì 6 settembre la biblioteca Civica Falesiana di Piombino sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, mentre la biblioteca del Quartiere di Salivoli di lungomare Marconi 280, sarà aperta ogni mercoledì dalle 15 alle 18.30.

La biblioteca Bidibibook di Riotorto, sempre dal 6 settembre, sarà aperta il lunedì, il giovedì e il venerdì, dalle 15 alle 19, il martedì e il sabato dalle 9 alle 13.

L’Archivio storico della Città di Piombino “Ivan Tognarini” sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13; il mercoledì e il venerdì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

Nei mesi estivi la biblioteca Civica Falesiana ha proposto moltissime attività all’aperto e nei suoi spazi interni. Da metà giugno a metà agosto, le letture e i laboratori per bambini ai giardini del Perticale del lunedì mattina, hanno visto complessivamente la partecipazione di circa 90 bambini; le aperture serali del giovedì che si sono svolte a luglio e ad agosto nella sede della biblioteca del quartiere di Salivoli, con vetrine tematiche, letture e laboratori anche in collaborazione con le associazioni del territorio, hanno invece permesso a molti cittadini di trascorrere ore piacevoli di lettura, informazione e creatività anche in orari solitamente meno frequentati.

A questo si aggiungono le aperture straordinarie della sede centrale di via Appiani per la rassegna “Suoni e storie d’Estate”, con presentazioni di libri, letture, musica, corsi di fumetto, coding e teatro, che hanno visto la partecipazione di tanti bambini e ragazzi per tutta l’estate e che ancora si svolgeranno fino alla fine di settembre.