Mensa scolastica: il 20 settembre scade il termine per fare domanda

GROSSETO – Si comunica che il 20 settembre prossimo scadrà il termine ultimo per presentare la domanda on line di accesso al servizio di refezione scolastica 2021/22 per le scuole (statali) dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado.

Pertanto, coloro che non hanno ancora effettuato la suddetta iscrizione, sono tenuti a provvedere collegandosi al link con le proprie credenziali di accesso http://grossetosc.ristonova.it/novaportal/.

Si invitano gli utenti a controllare la app Servizi mensa per restare aggiornati su comunicazioni in merito al servizio di refezione scolastica.

Si ricorda inoltre che sono tenuti a presentare domanda anche coloro che intendono riconfermare il servizio, ovvero coloro che risultano già iscritti alla mensa e devono soltanto effettuare il passaggio alla classe successiva.

Al momento risultano iscritti circa 2000 utenti a fronte dei 3500 totali, pertanto si sollecita l’utenza ad effettuare l’iscrizione entro il termine del 20 settembre.

L’Ufficio ha diffuso tramite app numerose comunicazioni sui termini di presentazione della domanda e sulla scadenza della stessa, si informa quindi che per esigenze organizzative della ditta appaltatrice e del personale comunale addetto all’inserimento dei dati, le domande pervenute oltre il termine ultimo del 20 settembre saranno accettate successivamente, pertanto i suddetti utenti non avranno diritto alla consumazione del pasto nel giorno di inizio mensa, ovvero il 4 ottobre.