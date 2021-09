Lavori sulla linea ferroviaria: modifiche agli orari dei treni

GROSSETO – Dal 6 settembre al 3 ottobre saranno attivi i cantieri per lavori di manutenzione straordinaria alla sede ferroviaria e alle opere idrauliche oltre al rinnovo di circa un chilometro di binario e massicciata tra Livorno e Quercianella.

Il lavoro prevede l’interruzione per 15 giorni consecutivi di un binario alla volta, in modo da permettere il consolidamento e la regimazione idrica della trincea in località Antignano.

Durante i lavori, che prevedono un investimento di 4 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 20 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di due treni cantiere.

I treni a lunga percorrenza e regionali in transito sulla linea Livorno – Grosseto subiranno variazioni di orario, anche con anticipo dell’ora di partenza, e in alcuni casi parziale sostituzione con autobus.

L’offerta di trasporto temporaneamente modificata è già consultabile sui canali online e sui sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria.