Il Centro delle scienze e della tecnica si farà: ok dal Ministero dell’Università

GROSSETO – Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato il progetto presentato dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano come capofila e dal Comune per la realizzazione del Centro delle scienze e della tecnica.

Il finanziamento, pari a 100mila euro, servirà a creare un laboratorio multidisciplinare in ambito tecnico-scientifico, dando spazio a scienze naturali, biologia e biotecnologia. L’obiettivo è quello di coinvolgere studenti, docenti e cittadini in generale con iniziative mirate a far comprendere appieno l’importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società e del territorio.

In particolare il bando ministeriale è stato seguito dalla Presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano, Gabriella Papponi Morelli con i biologi dell’Università di Siena Giacomo Spinsanti, responsabile del progetto per la Fondazione, e Ottavia Spiga, referente scientifico, in condivisione con il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico Cosimo Claudio Pacella.

“Ancora una volta la sinergia con la Fondazione Polo Universitario Grossetano ci consente di offrire una nuova opportunità formativa per la città – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Agresti – che consentirà di favorire il dialogo con il mondo della ricerca e della produzione. Grazie alla partecipazione al bando dei contributi annuali e accordi di programmazione e intese del Miur potremo dare vita a un laboratorio che sarà un vero e proprio centro di aggregazione aperto a tutti, non solo agli addetti ai lavori. Per questo risultato ringraziamo la Fondazione Polo Universitario Grossetano, che ha portato avanti il progetto con grande attenzione e impegno”.

“Si tratta di un risultato importante – afferma il presidente del Comitato tecnico scientifico Cosimo Claudio Pacella – che ci consente di dare un ulteriore impulso alla formazione e all’approfondimento tecnico-scientifico a favore della città. Una grande occasione e un grande investimento per il futuro che coinvolgerà un ampio pubblico, grazie all’impegno della Fondazione Polo Universitario Grossetano”.