Articolo uno: «Bene l’autocritica del Pd. Con Chiavetta per battere la destra»

ORBETELLO – «Valutiamo positivamente l’autocritica del Pd, l’ammissione dell’errore compiuto, la volontà di ricucire un rapporto con Art1. Anche se il loro “mea culpa” ci giunge tardivo, siamo comunque pronti per ridiscuterne», dice Stefania Bondoni, segretario provinciale Articolo1, rispondendo alla nota del segretario provinciale del Pd Giacomo Termine.

«Siamo una forza di sinistra responsabile – prosegue Bondoni -, per natura collocata nell’area di centrosinistra, governiamo insieme in Regione con il nostro assessore Serena Spinelli, abbiamo un ministro che ha mantenuto per merito, pur con “l’alternanza di Governo”, il suo ruolo chiave per la Sanità.

Siamo “un soggetto aperto” che vuole costruire e radicare nelle varie comunità un campo di esperienze e di culture democratiche e riformiste legate ai lavoratori, alle tante vertenze sindacali in atto, al mondo civico dell’associazionismo e del volontariato, alla difesa dei più deboli, contro ogni forma di violenza sulle donne e di omotransfobia.

E abbiamo un forte obiettivo comune: battere la destra, sconfiggere le loro politiche di facciata, lo “sperpero” , la “politica dell’asfalto” e soprattutto quell’atteggiamento di “ritorsione” verso il dissenso tipico della attuale amministrazione di Orbetello.

Noi non siamo nati per dividere, ma per allargare il consenso a sinistra ed “abbracciare” tutti gli attori del centrosinistra, del Movimento 5 stelle e delle forze civiche culturalmente a noi vicine; anche aiutando a creare le condizioni favorevoli a questo scopo.

Pertanto dichiariamo che faremo una campagna elettorale per la lista rappresentata da Mario Chiavetta scegliendo di supportare in autonomia i candidati che più sapranno corrispondere le nostre idee e i nostri valori e che con noi si impegneranno particolarmente a presidiare i punti di programma corrispondenti al nostro progetto politico», conclude Bondoni.