amministrative2021: Forza Italia sostiene la candidatura di Francesco Marchi

SCANSANO – Forza Italia Grosseto sostiene la lista civica “Francesco Marchi sindaco”.

A ottobre a Scansano si vota per eleggere la nuova amministrazione comunale: gli azzurri maremmani hanno deciso con convinzione di appoggiare il sindaco uscente e la sua squadra.

«Marchi – dichiara il segretario provinciale di Forza Italia Grosseto, Sandro Marrini – ha dimostrato dal 2016 ad oggi di essere la persona giusta per amministrare Scansano. Con professionalità e serietà è riuscito a salvare il Comune dal dissesto economico e, nonostante questo e una pandemia mondiale in corso, è riuscito a portare avanti progetti importanti per la comunità. Adesso si ripresenta per bissare il mandato e concludere il percorso iniziato, con una lista civica composta da donne e uomini con esperienze politiche diverse ma uniti dalla volontà di far bene per il loro Comune».

«Per questo – aggiunge – abbiamo deciso con convinzione di sostenere la candidatura di Francesco Marchi: crediamo nelle persone, nei progetti e nell’amore per il territorio. Siamo molto soddisfatti che all’interno della civica ci sia un nostro esponente, l’attuale vicesindaco Gianni Iozzelli, che stimiamo per il lavoro svolto fino ad oggi: Iozzelli è un amministratore capace, leale, che conosce bene la macchina amministrativa e le esigenze di Scansano. Invitiamo gli scansanesi a valutare la qualità dei candidati e a fare la scelta giusta».