unacanzonealgiorno: la radio passa “Che male c’è” di Pino Daniele – VIDEO E TESTO

GROSSETO – E’ il 2 settembre 1997 e Pino Daniele vince il Festivalbar con Che male c’è.

Il singolo è contenuto in Dimmi cosa succede sulla terra, sedicesimo album in studio del cantautore partenopeo pubblicato il 12 marzo 1997.

TESTO

Abbracciami perché mentre parlavi

Ti guardavo le mani

Abbracciami perché sono sicuro

Che in un’altra vita mi amavi

Abbracciami anima sincera

Abbracciami questa sera

Per questo strano bisogno

Anch’io mi vergogno

Che male c’è

Che c’è di male

Se la mia vita ti appartiene

Ed è normale

Che male c’è

Che c’è di male

Se chiudo gli occhi

Ed insieme a te

Sto così bene

Credimi averti incontrata

È stata una fortuna

Perché stare da soli a volte

Sì a volte fa paura

E tu mi hai messo le manette

Poggio la testa sulle gambe strette

Mi sveglio in mezzo

A quel sorriso gridando

Questo è il paradiso

Che male c’è

Che c’è di male

Se la mia vita ti appartiene

Ed è normale

Che male c’è

Che c’è di male

Se chiudo gli occhi

Ed insieme a te sto così bene

Prendimi, prendimi

Lanciami un segnale in un giorno di sole

Con il diluvio universale

Lanciami una sguardo per farmi capire

Se devo stare zitto oppure

Lo posso dire

Che il potere vero è solo

Solo il sentimento

E noi ci siamo fino al collo

Ci siamo dentro

Che bella confusione che c’è nella mia mente

E come è bello stare con te

In mezzo alla gente, eh eh

Che c’è di male

Se la mia vita ti appartiene

Ed è normale

Che male c’è

Che c’è di male

Se chiudo gli occhi ed insieme a te

Sto così bene

Che male c’è

Che c’è di male

Che male c’è

Che c’è di male

Che male c’è

Fonte: Wikipedia

