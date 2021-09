Sospensione del personale sanitario no vax: Opi convoca consiglio straordinario

GROSSETO – Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto: «Stanno arrivando in queste ore le prime pec dell’accertamento, in cui ci vengono fornite le informazioni sui nostri iscritti non vaccinati senza i giustificati motivi riportati nel decreto Legge 44».

«Non sappiamo quindi ancora quanti sono gli infermieri totali inadempienti, ma abbiamo già convocato un consiglio straordinario per la settimana prossima, per applicare la legge e comunicare, quindi, la sospensione agli interessati. Alle ore 18.30 del 2 settembre, abbiamo ricevuto cinque comunicazioni, che riguardano la totalità degli iscritti (circa 1720) e non solo i dipendenti dell’azienda sanitaria. Ci riserviamo, nei prossimi giorni, di fare una analisi più completa situazione».