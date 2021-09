Scuola, Draghi: «Via le mascherine in aula se tutti sono vaccinati»

ROMA – Nel pomeriggio di oggi il premier Mario Draghi ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Chigi per fare il punto sulla ripresa e sulla campagna vaccinale. Insieme a lui, anche i ministri Patrizio Bianchi, Roberto Speranza, Enrico Giovannini e Maria Stella Gelmini.

«La ripartenza dell’anno scolastico in presenza è una priorità», ha detto Draghi, che assicura che il Governo è al lavoro per garantire una ripresa «tranquilla e sicura». Quest’ultima è legata anche alla campagna vaccinale che, come auspica il primo ministro, entro la fine di settembre dovrebbe raggiungere l’80 per cento.

«Il 91,5 per cento dei professori – ha aggiunto – è immunizzato almeno con la prima dose e da parte dei giovani c’è stata la corsa a vaccinarsi»

«Dove ci sono classi di vaccinati – ha anticipato – sarà perfino possibile togliere le mascherine in aula».

Allo stesso tempo il premier non esclude l’introduzione dell’obbligo vaccinale generalizzato e la richiesta di una terza dose: «Sì a entrambe», ha detto Draghi rispondendo alla domanda di un giornalista. È inoltre nell’orientamento del Governo estendere il Green pass, come ha confermato il presidente del Consiglio.

«Voglio esprimere solidarietà piena – ha aggiunto Draghi – a tutti coloro che sono stati oggetto di violenza da parte dei no vax, una violenza particolarmente odiosa e vigliacca quando fatta nei confronti di chi fa formazione e di chi è in prima linea a combattere la pandemia».