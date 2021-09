Hexagon Film Festival: ecco i cortometraggi selezionati per le categorie Bereshit, Rasenna e Il Lato positivo

GROSSETO – Ecco i 10 cortometraggi selezionati per le categorie Bereshit, Rasenna e Il Lato positivo.

Oltre agli 11 cortometraggi in gara per la sezione Tiferet, aperta a film brevi in live-action a tema libero, nella due giorni di proiezioni sarà possibile vedere anche tutti i corti in gara nelle restanti sezioni.

Bereshit, aperta a cortometraggi di animazione a tema libero, deve il suo nome alla parola ebraica “Genesi”, tradotta letteralmente in “colui che creò il sei”. Sono tre gli short di categoria:

Reunify, di Mette Tange e Peter Smith, prodotto in Danimarca nel 2020 è incentrato sull’amicizia di due bambini, spezzata dai tragici eventi della Prima Guerra Mondiale, ma che vedrà una rinascita in tempo di pace, proprio come l’albero teatro di tutti i loro giochi e simbolo del legame tra passato e presente.

In Souvenir souvenir, l’autore francese Bastien Dubois gioca un po’ con la quarta parete, raccontandoci di come per dieci anni abbia finto di voler girare un film incentrato sui souvenir della Guerra in Algeria di suo nonno. Oggi non è più sicuro di voler sentire cosa ha da raccontargli.

Arriva direttamente dalla Cina l’animazione “Step into the River”, di Weijia Ma, che parla di Lu e Wei, due ragazzine che vedono scorrere le loro vite in un villaggio adagiato sulle rive di un fiume che sembra una culla di tragedie per entrambe.

La sezione Il Lato Positivo, aperta a corti sia d’animazione, che in live action, con la disabilità come tema, ci permetterà di entrare a contatto con realtà molto particolari tramite i quattro film in gara:

Nella produzione statunitense Feeling through, di Doug Roland impareremo a conoscere Artie, un uomo sordo-cieco, attraverso gli occhi dell’adolescente Tereek, che vagando per le strade di New York si imbatterà in questo sconosciuto che ha bisogno di aiuto per ritornare a casa.

Long distance, di Or Sinai, Israele, racconta di Rachel, che sta perdendo la vista e non riesce nemmeno a svolgere le più piccole funzioni quotidiane. Comporre il numero del telefono di sua figlia sarà per lei un piccolo ma significativo viaggio.

Tutte italiane le ultime due produzioni in gara per Il Lato Positivo:

Growing up, di Steve Renso, ci parla del giovane Arbez che, finito in sedia a rotelle dopo un incidente, non riesce più a trovare un senso nella sua vita. Giocare nell’Olympic Basket Verona gli farà affrontare la disabilità grazie al confronto con i suoi compagni di squadra.

Io sono Matteo, di Loris Di Pasquale, ha come protagonista il promettente regista Matteo, alla disperata ricerca di fondi per la sua opera prima, che improvvisamente si trova a dover fare i conti con una diagnosi di cancro.

Ultima sezione in gara per Hexagon Film Festival 2021, Rasenna, è aperta a cortometraggi prodotti da cineasti toscani o girati in Toscana, e deve il suo nome all’eponimo degli Etruschi.

Tre i cortometraggi in gara per quest’anno, che metteranno in luce la nostra terra e i nostri talenti.

Il regista Tommaso Ferrara, nella pellicola dal titolo Insieme a loro, ci parla di Domenico, che vive recluso nella sua stanza e di Alice, la figlia di una sua vicina, che riuscirà a farlo uscire facendogli passare una giornata in spensieratezza. Ma c’è qualcosa che ancora lo perseguita.

Nel fiabesco cortometraggio intitolato La bambina dai capelli turchini, di Giulio Fabroni, in un’atmosfera tra sogno e realtà, conosceremo le sorti de La Bambina, una creatura magica, che ormai stanca della propria vita senza fine decide di attendere la morte. Ma la vita, ha sempre in serbo qualcosa di sorprendente, che scombina tutti i piani…

Atmosfera decisamente più realista quella della produzione di Clemente De Muro e Davide Mardegan. Il loro film breve, La Tecnica, ha come protagonista il patologicamente timido Leonardo, figlio di un pastore, che tramite la conoscenza di Cesare, un turista appena arrivato in paese, imparerà le le “migliori strategie” per approcciarsi alle ragazze.

I vincitori di ogni sezione saranno premiati con un manufatto celebrativo ed un premio in denaro da 250 €, mentre, novità di quest’anno, ad aggiudicarsi, oltre che un manufatto celebrativo, anche un premio in denaro di 1.000 € sarà il vincitore assoluto, eleggibile tra tutti i cortometraggi selezionati.

Le due serate, presentate dal giornalista/scrittore Giacomo D’Onofrio saranno aperte a tutti in forma gratuita e su prenotazione, nel rispetto delle normative anticovid, contattando Fondazione Grosseto Cultura ai seguenti contatti: promozione@fondazionegrossetocultura.it 0564/488067

Hexagon Film Festival è un evento organizzato da Kalonism Aps, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, Comune di Grosseto, Euronics e Ccn Centro Storico Grosseto, con il sostegno di Fondazione L’Altra Città, Conad, Tiemme ed Autocarrozzeria La Stazione, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, media partner Il Giunco.net.

Tutti i corti selezionati per l’edizione 2021 qui: https://www.hexagonfilmfestival.com/corti-selezionati-2021/