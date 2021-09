Coppa Passalacqua, al Venturina il derby livornese contro il Piombino

GROSSETO – Sfruttando una condizione fisica migliore con l’aggiunta di un tasso tecnico superiore, il Venturina si impone per 4-0 sull’Atletico Piombino (foto Aprili). Numeri, probabilmente, troppo severi per la truppa di mister Bruni ma certamente indicativi quanto veritieri di una superiorità mai in discussione per quella del collega Busdraghi.

I primi 5′ trascorrono tra diffuse schermaglie e ritmi bassi. Il Venturina è pericoloso al 9′ sugli sviluppi del primo angolo, la conclusione è larga. Fino al 19′ i rispettivi portieri restano disoccupati. Quindi Palmieri (tripletta) sale in cattedra con autorità, il suo diagonale secco si infila in rete al 20′. L’Atletico Piombino, pur denunciando qualche imprecisione tecnica di troppo, riesce a infastidire le maglie rosse arrivando al tiro con Cavaglioni (31′). Resta l’impressione, comunque, che la gara sia nei piedi del Venturina. Il tempo si chiude due deviazioni di Becherucci su conclusioni di Bertini e il solito Palmieri, mentre Campai al 42′ intercetta il tiro di Mazzola.

La ripresa viaggia sugli stessi binari della prima fase. La porta dei neroazzurri passa sui buoni guanti di Matteo Neri protagonista di interventi decisivi quanto belli. Dal 2′ al 14′ il giovane (2004) portiere neutralizza tre tiri di Bertini e uno di Topi destinati al successo. E’ Palmieri al 20′ a interrompere il sorriso di Neri con un destro potente su assist di Del Conte, 2-0. In pratica il match si conclude qui. Resta da sottolineare l’ultima rete di Palmieri al 27′ e quella di Canapini al 47′, un istante prima del triplice fischio.

Così si conclude la prima giornata del girone A (riposava l’Alberese) e questa è la classifica: Follonicagavorrano 3, Venturina 3, Atletico Piombino 0, Braccagni 0, Alberese 0 (una partita in meno).

VENTURINA: Campai, Bundone, Bartolini (25′ st Canapini), Mansani (1′ st Mori), Cavicchi, L. Battaglini, Sili (8′ st Del Conte), Bucciantini, Palmieri (29′ st Neri), Bertini, Topi. A disposizione: Donati. Allenatore: Dario Busdraghi.

ATLETICO PIOMBINO: Becherucci (1′ st Neri), Geri (12′ st Villani), Giorgerini, Talocchini, Brizi, Tomarchio, Bardi (1′ st Napoleoni), Politi, Cavaglioni, Barchi (15′ st Patara), Mazzola (8′ st T. Battaglini). A disposizione: Gentili. Allenatore: Luca Bruni.

ARBITRO: Mascelloni (assistenti Stella e Sbordone).

RETI: 20, 20′ st e 27′ st Palmieri, 47′ st Canapini.

NOTE: ammoniti Cavaglioni e Napoleoni. Calci d’angolo 9 – 1 per il Venturina. Recupero: 0′ + 2′.