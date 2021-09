Come si mangia in Maremma? Ecco i 20 migliori ristoranti secondo Tripadvisor

GROSSETO – Torna l’appuntamento mensile con le classifiche dei migliori ristoranti secondo Tripadvisor, la più importante piattaforma al mondo per la condivisione di giudizi e consigli su hotel, strutture ricettive e, per l’appunto, ristoranti.

Con l’arrivo di settembre abbiamo deciso di estendere il territorio di riferimento a tutta la provincia di Grosseto. Sono 1714 i ristoranti recensiti che insieme formano la galassia gastronomica della Maremma.

Leggi anche enogastronomia Come si mangia a Grosseto? Ecco i 20 migliori ristoranti secondo Tripadvisor

Tripadvisor: come funziona – È uno strumento che ogni giorno in tutto il mondo viene usato da migliaia di utenti per cercare un posto dove pranzare o cenare, prendersi uno spuntino o un aperitivo. Uno strumento globale che funziona anche a livello locale e che racconta la provincia di Grosseto con gli occhi di chi con le proprie recensioni diventa parte attiva della comunità di Tripadvisor. Perché se le recensioni sono tante è molto difficile influenzarle. Quindi più utenti lasciano i propri pareri, più è facile che la media dei voti espressi si avvicini alla verità. Noi abbiamo cercato di leggere i dati che Tripadvisor mette a disposizione per la Maremma e iniziando da Grosseto.

Come e cosa si mangia in Maremma – Su 1714 ristoranti recensiti domina la cucina italiana. In questo caso i locali che sono stati “etichettati” come “cucina locale: italiana” sono 1391. Quelli in cui si mangia la pizza sono 437, quelli di pesce 593 e 24 sono le steackhouse. Per quanto riguarda invece la cucina etnica, su Tripadvisor si scopre che in Maremma si può mangiare in 11 ristoranti giapponesi e in 10 cinesi. Sono 288 i ristoranti con opzioni senza glutine e 151 con opzioni vegane.

The Best of: la classifica dei migliori venti ristoranti – Ecco la classifica stilata da Tripadvisor tenendo conto dei gusti dei clienti che hanno frequentato i ristoranti e hanno lasciato una recensione sul portale. In totale nella Provincia di Grosseto sono 1714 i ristoranti recensiti su Tripadvisor. Questi sono i primi 20.

Agriristoro La Casalinga (Campagnatico) Ristorante Agriturismo Il Melograno di Banditella (Alberese, Grosseto) Osteria Le Fate Briache (Massa Marittima) Ristorante Locanda di Torquato (Montorgiali, Campagnatico) Bistrot 19 (Grosseto) Trattoria in Campagna (Montenero d’Orcia, Castel del Piano) Trattoria Da Paolino (Manciano) La Ciottolona (Boccheggiano, Montieri) La Cantina di Simone (Scansano) Trattoria Da Maria Moretti (Pereta, Magliano in Toscana) Al Posto Accanto (Grosseto) Da Nada (Roccatederighi, Roccastrada) Sandwich Club (Porto Ercole, Monte Argentario) Ristorante Leccio Moro (Tirli, Castiglione della Pescaia) Osteria La Gricia (Caldana, Gavorrano) Re Sugo (Braccagni, Grosseto) Ristomacelleria La Imperiale (Manciano) Orto 219 (Magliano in Toscana) Il Giardino dei Medici (Massa Marittima) La Tana dei Brilli (Massa Marittima)

Cosa c’è da sapere su Tripadvisor –Nato nel febbraio del 2000 Tripadvisor si è imposto velocemente come il sito più importante per quanto riguarda la recensione di strutture alberghiere prima e di locali di ristorazione poi. La piattaforma è stata una delle prime ad adottare la strada esclusiva dei contenuti generati direttamente dagli utenti. Le recensioni che sono pubblicate su Tripadvisor sono infatti provenienti dagli utenti. Allo staff del sito invece è affidata la verifica della veridicità delle opinioni. Per saperne di più: www.tripadvisor.it.