Vaccini alla Fiera di Ghirlanda: in 31 ricevono la dose dal camper

MASSA MARITTIMA – Giovani, lavoratori stranieri ma anche over 50 di Massa Marittima e delle Colline Metallifere che hanno approfittato di questa occasione per vaccinarsi vicino casa e dare il loro contributo alla lotta al Covid. Nelle prime tre ore di attività, dalle 14, alle 18 sono state 31 le persone che hanno effettuato la somministrazione.

E’ ripartito così il camper dei vaccini della Asl Toscana sud est che oggi ha fatto tappa alla tradizionale Fiera di Ghirlanda a Massa Marittima. Una manifestazione che ritorna dopo lo stop dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria e che ha mantenuto negli anni uno stretto legame con la tradizione coniugandola con i caratteri di una moderna rassegna agro-zootecnica.

Personale infermieristico dell’Azienda e i medici volontari si sono impegnati fin dal primo pomeriggio fino a tutta la serata per vaccinare le persone per la prima dose ad accesso libero senza prenotazione. “A Massa Marittima un‘altra tappa del nostro progetto itinerante per aumentare la copertura vaccinale e raggiungere l’obiettivo dell’immunità contro il Covid – dichiara Simona Dei, direttore sanitario della Asl Toscana sud est – , e lo facciamo anche questa volta andando in mezzo alla gente. Il senso civico dimostrato da chi si vaccina è la realizzazione di un atto concreto di tutela dell’intera comunità e un valore che ben si inserisce in questo ambito”. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Asl Tse e il Comune di Massa Marittima, l’associazione MassAdotta onlus e tutti i volontari, il Coeso – Società della salute che mette a disposizione la Bottega della Salute mobile, il camper attrezzato grazie al progetto finanziato dal Far Maremma nell’ambito del programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 – 2020, “Reti di protezione sociale nelle zone rurali”. Erano presenti l’assessore alla sanità del Comune di Massa Marittima Grazia Gucci, Lucia Gemignani responsabile infermieristica delle Colline Metallifere e Andrea Pecorini del dipartimento infermieristico che ha contributo ad organizzare l’evento.